У світі з'явиться нова держава: Нова Каледонія отримає особливий статус

14 июля 2025, 16:45

Як пише Le Parisien, Франція та основні політичні сили Нової Каледонії після 10 днів переговорів домовилися про новий статус острівного регіону — він отримає розширену автономію, але залишиться у складі Франції.

Угода стала компромісом між Парижем, прихильниками повної незалежності та лоялістами. У документі Нова Каледонія позначена як «держава sui generis», тобто з особливим статусом, який ще належить визначити юридично.Очікується, що регіон отримає власні символи, подвійне громадянство та розширені зовнішньополітичні повноваження, тоді як оборона залишиться за Францією. Новий статус має бути закріплений у Конституції та винесений на референдум у 2026 році.