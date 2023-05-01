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1 мая 2023, 16:15
До Києва вже прибула партія вагонів метрополітену з Варшави
Загалом українська столиця отримає від Польщі 60 вагонів протягом 2023 року.
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