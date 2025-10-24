ГлавнаяНовости
24 октября 2025, 8:45

Коли Україна отримає F-16 від Бельгії: міністр оборони назвав терміни

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними - це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - зазначив голова Міноборони Бельгії Тео Франкен.


