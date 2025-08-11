Франції розгорівся скандал навколо бутильованої води Perrier

11 августа 2025, 12:15

Журналісти з’ясували, що щонайменше третина мінеральної води, яка продається у країні, проходила заборонену обробку — ультрафіолетове очищення, фільтрацію вуглецевими або надтонкими мембранними фільтрами.

За даними розслідувань, компанія Nestlé, власник бренду Perrier, застосовувала мікрофільтрацію через побоювання забруднення води після багаторічних посух, пов’язаних зі зміною клімату. Сенат Франції звинуватив уряд у приховуванні проблеми та зміні правил, щоб дозволити Perrier продовжити використання фільтрації.У 2024 році на заводі Perrier знищили три мільйони пляшок через забруднення. Офіційні гідрологи радили навіть не продовжувати статус «натуральної мінеральної води» для частини свердловин. Рішення у цій справі очікується пізніше цього року.Компанія наполягає, що її вода на 100% чиста, походить з глибини 130 метрів і має стабільний мінеральний склад. Perrier припинила використання надтонкої (0,2 мікрона) фільтрації та перейшла на 0,45 мікрона, що погоджено з урядом.Скандал може завершитися тим, що вперше за 160 років Perrier втратить право називатися «натуральною мінеральною водою» для частини продукції.За законом ЄС «натуральна мінеральна вода» має залишатися незмінною від джерела до пляшки. Така вода коштує значно дорожче за звичайну, адже продається з образом гірської чистоти та природної мінеральності.