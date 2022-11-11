В Україні презентували воду з нейроартами про війну

11 ноября 2022, 12:45

Компанія-виробник води та продуктів дитячого харчування «Econia» представила лімітовану серію пляшок води із зображеннями сюжетів російсько-української війни, які створювалися за допомогою унікальної технології, яку розробив український deep tech стартап ZibraAl.

Тепер поєднання сучасного мистецтва та технологій можна побачити й на лімітованій серії води.Серед зображень, які покупці побачать на етикетках води DIVO — атака на о. Зміїний, привид Києва, українські бойові птахи, безстрашна українка, зустріч українських сімей після війни.