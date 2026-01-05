FT: Иран впервые заявил о готовности продавать ракеты и дроны за криптовалюту

5 января 2026, 12:15

Экспортный центр Минобороны Ирана Mindex предлагает клиентам вести переговоры по военным контрактам с возможностью оплаты в цифровых валютах.

Об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на материалы Mindex. Отмечается, что таким образом Исламская республика готова поставлять дроны Shahed, ракеты Emad, корабли класса Shahid Soleimani, системы ПВО и другие виды вооружения.

Согласно материалам, криптовалюта рассматривается как одна из способов расчета - наравне с бартерными схемами и оплатой в иранских риалах. В статье подчеркивается, что Тегеран стремится обойти западные финансовые ограничения, поскольку стороны, которые рассчитываются с Ираном через традиционные финансовые каналы, рискуют быть отключенными от западных финансовых систем из-за санкций США, ЕС и Британии.Кроме того, отмечается, что это, вероятно, первый случай, когда государство публично заявило о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегических видов военной техники.