4 декабря 2023, 14:15

ВМC Ирана представили новый морской дрон

В Иране представлен новый подводный дрон с дистанционным управлением, который способен обнаруживать и уничтожать подводные мины.

Дрон может погружаться на глубину до 200 м.


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