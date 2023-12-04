ВМC Ирана представили новый морской дрон

В Иране представлен новый подводный дрон с дистанционным управлением, который способен обнаруживать и уничтожать подводные мины.
Дрон может погружаться на глубину до 200 м.
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