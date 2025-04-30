Китай представил первое в мире высокоскоростное подводное беспилотное судно

30 апреля 2025, 9:45

В провинции Гуандун на юге Китая был спущен на воду новейший высокоскоростной подводный беспилотный корабль Blue Whale.

По словам одного из разработчиков, судно, разработанное для работы как над, так и под водой, может развивать скорость на поверхности до 36 узлов, погружаться, чтобы избежать экстремальных погодных условий, таких как тайфуны, и оставаться под водой в статическом состоянии более месяца.Его универсальность позволяет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективно применять в метеорологии, подводном картографировании, фотографии, отборе проб воды и проверках инфраструктуры, например, при обслуживании подводных кабелей.Строительство судна началось в июне 2024 г., ввод в эксплуатацию планируется на 2026 г.