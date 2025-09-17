Sky News: РФ может использовать данные о британских подводных кабелях для атак

17 сентября 2025, 9:15

Британские эксперты предупреждают, что подводная инфраструктура страны уязвима для потенциальных атак со стороны России.

По их словам, у Москвы есть «довольно хорошая карта» расположения критически важных подводных кабелей, соединяющих Великобританию с Европой, что создает серьезную угрозу нацбезопасности.

Особое беспокойство вызвало появление в британских водах российского научно-исследовательского судна «Янтарь», которое сопровождал британский военный корабль. Министр обороны Хили заявил, что «Янтарь» используется российской разведкой для сбора информации о подводной инфраструктуре страны.Кроме того, эксперты отмечают активность российских беспилотных подводных аппаратов вблизи этих кабелей. Аналитики предполагают, что Россия уже несколько лет тайно составляет подробные карты западных подводных сетей, включая закрытые военные объекты.Согласно докладу Международного института стратегических исследований (IISS), около 95% мирового интернет-трафика передается именно через подводные кабели, а ежедневный объем финансовых транзакций через них достигает $10 трлн. Повреждение этой инфраструктуры может привести к серьезным экономическим и технологическим сбоям.