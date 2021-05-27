Китай начал строительство первого коммерческого подводного ЦОД

27 мая 2021, 11:15

Госорганы китайской провинции Хайнань сообщили о начале работ по созданию подводного центра обработки данных (UDC) на основе испытанного ранее прототипа.

Серверы будут смонтированы в герметичных контейнерах под давлением и размещены на морском дне. Первые пять контейнеров будут готовы в этом году. Их разместят в прибрежных районах порта Хайнань. К 2025 году их число доведут до 100 с возможностью дальнейшего масштабирования, если спрос на услуги UDC будет достаточно высок.