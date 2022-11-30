Бельгия поставит ВСУ 10 беспилотных подводных аппаратов

30 ноября 2022, 12:15

Совет министров Бельгии одобрил поставку Украине десяти беспилотных подводных аппаратов и двух мобильных лабораторий, — глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью LeSoir.

«Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — заявила она.Министр добавила, что ВСУ получат две мобильные лаборатории, произведенные в Бельгии. По ее словам, их можно быстро развернуть около места, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера.