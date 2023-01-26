26 января 2023, 13:15

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине

Об этом пишет издание RTL.

Как сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер, бельгийцы передадут системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы.

Танки в новый пакет не войдут, поскольку у Бельгии их нет.
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