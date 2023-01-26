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26 января 2023, 13:15
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Об этом пишет издание RTL.
Как сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер, бельгийцы передадут системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы.
Танки в новый пакет не войдут, поскольку у Бельгии их нет.
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