Белый дом объявил о финальном пакете помощи Украине в этом году — $250 млн

28 декабря 2023, 10:45

Новый пакет помощи предусматривает поставки оружия, боеприпасов и снаряжения. В их числе:

боеприпасы и для средств ПВО,

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем,

артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм,

противотанковые боеприпасы и более 15 млн патронов.



«Коалиция из более чем 50 стран продолжает оказывать важнейшую поддержку украинским силам, – говорится в сообщении Госдепартамента. – Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро и как можно быстрее, чтобы продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее».