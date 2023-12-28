28 декабря 2023, 10:45

Белый дом объявил о финальном пакете помощи Украине в этом году — $250 млн

Новый пакет помощи предусматривает поставки оружия, боеприпасов и снаряжения. В их числе:

боеприпасы и для средств ПВО, 
дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем,
артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм,
противотанковые боеприпасы и более 15 млн патронов.

«Коалиция из более чем 50 стран продолжает оказывать важнейшую поддержку украинским силам, – говорится в сообщении Госдепартамента. – Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро и как можно быстрее, чтобы продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее».


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