Туда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и прочее.
Пакет выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, позволяющей лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.
20 апреля 2023, 11:45
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов
Туда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и прочее.
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