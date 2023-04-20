США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

20 апреля 2023, 11:45

Туда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и прочее.



Пакет выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, позволяющей лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.