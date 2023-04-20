20 апреля 2023, 11:45

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

Туда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и прочее.

Пакет выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, позволяющей лидеру США в чрезвычайных ситуациях  передавать оружие из американских запасов.


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