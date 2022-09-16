США выделит Украине еще около $600 млн военной помощи — Белый дом

16 сентября 2022, 10:15

В новый пакет помощи войдет:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

четыре противоартиллерийских радара;

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

противобеспилотные воздушные системы;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

подрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.