США выделит Украине еще около $600 млн военной помощи — Белый дом

В новый пакет помощи войдет:
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
четыре противоартиллерийских радара;
четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
противобеспилотные воздушные системы;
оборудование для разминирования;
противопехотные боеприпасы Claymore;
подрывные боеприпасы и оборудование;
стрелковое оружие и боеприпасы;
приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.