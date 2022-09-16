16 сентября 2022, 10:15

США выделит Украине еще около $600 млн военной помощи — Белый дом

В новый пакет помощи войдет:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;
36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
четыре противоартиллерийских радара;
четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
противобеспилотные воздушные системы;
оборудование для разминирования;
противопехотные боеприпасы Claymore;
подрывные боеприпасы и оборудование;
стрелковое оружие и боеприпасы;
приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.


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