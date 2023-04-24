Эстония отправит в Украину 155-мм артиллерийские снаряды

24 апреля 2023, 12:15

Правительство Эстонии в четверг приняло решение направить в Украину партию крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Эстония передаст ВСУ приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию."Инициатива Эстонии направить в Украину 1 млн снарядов прошла согласования в Евросоюзе с беспрецедентной скоростью, и теперь Украине нужны быстрые практические решения со стороны европейских союзников", — сказал министр обороны Ханно Певкур.Напомним, Эстония предложила государствам-членам Европейского союза на февральском саммите ЕС приобрести совместно не менее 1 млн снарядов калибра 155 мм.20 марта на совместном заседании министров обороны и иностранных дел Евросоюза было решено поставить в течение 12 месяцев, то есть к 20 марта 2024 года миллион артиллерийских снарядов, в том числе калибра 155 мм.