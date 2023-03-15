Rheinmetall: "Мы можем дать Украине столько снарядов, сколько нужно"!

15 марта 2023, 8:45

В концерне заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, если правительства союзников не выделят достаточно денег на удвоение производственных мощностей.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", – сказал гендиректор концерна Армин Паппергер.Укроборонпром начал производство собственных 125-мм танковых снарядов — уже поставлена первая партия для танков Т-64, Т-72 и Т-80«Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д», — сообщили в компании.