Rheinmetal поставила в Украину первые дальнобойные снаряды с нового завода

16 июля 2026, 9:15

Немецкая оборонная компания Rheinmetal поставила Украине первые артиллерийские боеприпасы, изготовленные на новом заводе в немецком промышленном комплексе Унтерлюс.

В партию входят снаряды RH1412 - новейшая разработка в ассортименте артиллерийской продукции Rheinmetall. Они могут выстреливаться из различных 155-мм артиллерийских систем и отличаются большой дальностью стрельбы и высокой эффективностью.«Более половины заказа уже отправлено. Остальные снаряды и пропульсивные заряды должны быть поставлены до конца 2026 г.», - говорится в пресс-релизе концерна. С 2022 г. концерн наращивает свои производственные мощности и ставит целью к 2030 г. производить около 1,5 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов ежегодно.