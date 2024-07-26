Rheinmetall получил от Украины заказ на строительство завода боеприпасов

26 июля 2024, 8:45

Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Производство боеприпасов планируют начать в течение 24 месяцев.

Сейчас Украина занимается подготовкой необходимой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Rheinmetall.«Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и который станет отправной точкой для реализации проекта», - сказано в сообщении немецкой оружейной компании.Тем временем Чехия до конца 2024 года планирует поставить Украине приблизительно 500 тысяч боеприпасов калибра 155 мм,в рамках своей инициативы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.Также чешский премьер уточнил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов.