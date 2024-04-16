Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов

16 апреля 2024, 10:15

Об этом в колонке для Financial Times написал чешский премьер-министр Петр Фиала перед своим визитом в Вашингтон.

«Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы», – отметил он.В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.«Схема действий, когда западные правительства ищут на мировых рынках артиллерийские снаряды для Украины, должна стать примером того, как союзники должны помогать ВСУ в будущем», - добавил Фиала.Премьер Чехии также уточнил, что к инициативе уже присоединились около 20 стран.