19 февраля 2024, 13:45

Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва боєприпасів в Україні

Це буде спільний завод із українською компанією, яка виступить партнером за цим проектом. Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії – 49%.


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