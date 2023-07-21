Росія погрожує розбомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він буде в Україні

21 июля 2023, 16:45

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ", - заявила представниця МЗЗ РФ Марія Захарова.

Погрози на адресу майбутнього підприємства з боку Росії лунають вже не вперше. Раніше Дмитро Медведєв опублікував у Telegram пост, у якому сказав: "Якщо фріци все-таки вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням". І пообіцяв "салют із "Калібрів".Водночас гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розповів ЗМІ, що концерн збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall.