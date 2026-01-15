ГлавнаяНовости
15 января 2026, 8:15

Rheinmetall отримав в Україні ділянку для будівництва снарядного заводу

Rheinmetall виконує взяті на себе зобов'язання, і вже має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього заводу.


Оцените новость:
  • 0 оценок