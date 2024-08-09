9 августа 2024, 9:15

Первая немецкая БМП Lynx будет в Украине уже в этом году — Rheinmetall

В июне этого года Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве БМП Lynx.


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