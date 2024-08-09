В июне этого года Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве БМП Lynx.
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- Технологии | Сегодня, 9:15
Первая немецкая БМП Lynx будет в Украине уже в этом году — Rheinmetall 0.00
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