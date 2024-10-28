По его словам, первое предприятие уже начало работу: на нем открыта производственная линия и цех для обслуживания техники. До конца года там планируют выпустить первую партию из 10 БМП Lynx.
Еще три завода — для производства пороха, боеприпасов и систем ПВО — находятся в процессе строительства.
28 октября 2024, 11:15
Rheinmetall строит в Украине 4 завода по производству вооружений
По его словам, первое предприятие уже начало работу: на нем открыта производственная линия и цех для обслуживания техники. До конца года там планируют выпустить первую партию из 10 БМП Lynx.
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