28 октября 2024, 11:15

Rheinmetall строит в Украине 4 завода по производству вооружений

По его словам, первое предприятие уже начало работу: на нем открыта производственная линия и цех для обслуживания техники. До конца года там планируют выпустить первую партию из 10 БМП Lynx.

Еще три завода — для производства пороха, боеприпасов и систем ПВО — находятся в процессе строительства.


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