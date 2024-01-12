12 января 2024, 9:45

Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Украина получит гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи, экипировку и другое.

Ринкевичс добавил, что Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в формате "Рамштайна", Также подписан меморандум о  производстве дронов для Украины.

В пакет военной помощи войдут:

◾️самолеты Tarragon;
◾️оборудование для информационных технологий;
◾️155-мм артиллерийские снаряды;
◾️120-мм боеприпасы для минометов;
◾️гаубицы;
◾️беспилотники;
◾️зенитное и противотанковое оружие;
◾️индивидуальное оборудование и транспортные средства.
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