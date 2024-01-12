12 января 2024, 9:45

Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Украина получит гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи, экипировку и другое.



Ринкевичс добавил, что Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в формате "Рамштайна", Также подписан меморандум о производстве дронов для Украины.



В пакет военной помощи войдут:



◾️самолеты Tarragon;

◾️оборудование для информационных технологий;

◾️155-мм артиллерийские снаряды;

◾️120-мм боеприпасы для минометов;

◾️гаубицы;

◾️беспилотники;

◾️зенитное и противотанковое оружие;

◾️индивидуальное оборудование и транспортные средства.

