Минобороны Украины показало прицепную гаубицу "Богдана-Б"

20 января 2026, 9:15

"Эта 155-мм гаубица, являющаяся полностью украинской разработкой, имеет дальность стрельбы от 7,5 до 41 км. Она совместима со всеми боеприпасами стандарта НАТО и предназначена для дополнения самоходных артиллерийских платформ, обеспечивая повышенную живучесть, простоту в эксплуатации и экономическую эффективность", — отметили в министерстве.



Впервые прототип прицепной "Богданы" показали осенью 2024-го.