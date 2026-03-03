Amazon подтвердила прямое попадание дронов в свои дата-центры

3 марта 2026, 10:45

Amazon сообщила, что два ее центра обработки данных в ОАЭ были напрямую поражены беспилотниками.

Объект в Бахрейне также пострадал от «удара беспилотника в непосредственной близости». Компания добавила, что атаки привели к серьезным последствиям для инфраструктуры.



«В связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке оба пострадавших региона ощутили на себе физический ущерб инфраструктуре в результате ударов беспилотников. Эти атаки причинили структурный ущерб, нарушили электроснабжение нашей инфраструктуры, а в некоторых случаях потребовали проведения работ по тушению пожаров, что привело к дополнительному ущербу от воды», - говорится в заявлении Amazon.



Компания не уточнила, есть ли пострадавшие среди сотрудников. В Amazon подчеркнули, что работают в координации с местными властями, при этом уделяя первостепенное внимание безопасности персонала на протяжении всего процесса восстановления.