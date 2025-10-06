В городе Люян во время праздничного шоу дронов ко Дню образования КНР произошел масштабный технический сбой. Беспилотники потеряли управление, упали с высоты и вызвали пожар на земле.
Несмотря на пугающую зрелищность инцидента, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
6 октября 2025, 15:45
В Китае шоу дронов превратилось в "огненный дождь"
