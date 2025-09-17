17 сентября 2025, 10:15

До конца года Украина получит 33 тыс. беспилотников, работающих на основе ИИ

Производителем дронов является американско-немецкая компания Auterion, которая поставит беспилотники в Украину по контракту с Пентагоном.



Благодаря технологии Nemyx, дроны собираются в рои и используют ИИ для координации действий друг с другом при атаке на позиции противника. Роем также может управлять один военный.

