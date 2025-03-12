США просят помощь в Украины в создании БПЛА для Пентагона

12 марта 2025, 12:15

Американские стартапы потратили миллиарды долларов венчурного капитала в надежде разработать небольшие беспилотники, которые нужны Пентагону в будущем.

Но многие из них производят только дорогие самолеты, которые не очень хорошо летают. Тем временем украинские производители беспилотников освоили массовое производство БПЛА, несмотря на ограниченные ресурсы, и ищут новых клиентов и капитал.По оценкам Минобороны, США имеют возможность производить до 100 тысяч дронов в год, а в прошлом году Украина изготовила более 2 миллионов дронов."Ни одна американская компания не может конкурировать с Украиной. Вы знаете, их разработки прекрасно работают. У них лучшая лаборатория для проверки всех моделей на прочность в боевых условиях", - сказал соучредитель стартапа CX2 Натан Минц.