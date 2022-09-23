23 сентября 2022, 11:15

Конгресс просит БПЛА MQ-1C "Gray Eagle" и MQ-9 "Reaper" для ВСУ

Конгресс просит Пентагон ускорить рассмотрение вопроса о передаче беспилотников Украине, — Reuters.

Речь о разведывательно-ударных БПЛА MQ-1C "Gray Eagle" и MQ-9 "Reaper".
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