Сенаторы просят MQ-1C Gray Eagle для Украины

23 ноября 2022, 9:45

Группа американских сенаторов обратилась в администрацию Джо Байдена с просьбой передать Украине современные ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Gray Eagle, — The Wall Street Journal.

Чиновники США считают, что Украина должна получить американские БПЛА, чтобы уравновесить силы с ВС РФ после того, как Иран начал поставлять России дроны-камикадзе.Напомним, что ранее Пентагон отказался передавать Украине Gray Eagle из-за вероятности эскалации конфликта и риска потери этих беспилотников на поле боя.