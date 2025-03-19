Magura V5 с "роем" дронов-приманок сбивают с толку вражеские системы РЭБ

19 марта 2025, 14:45

Разработчики морских дронов Magura V5 научили его действовать вместе с "роем" дронов-приманок, перегружающих российские системы обороны, позволяя основным ударным аппаратам пройти к цели.

Среди главных преимуществ дрона – его усовершенствованная система наведения, обеспечивающая высокую точность поражения, радиус действия до 800 км, дистанционное управление через защищенные каналы связи, около 300 кг взрывчатки, что достаточно для выведения из строя больших кораблей.Кроме того, дрон Magura V5 может быть оснащен и ракетным вооружением.Недавняя операция, в результате которой были уничтожены два вражеских вертолета и серьезно поврежден еще один, стала первым в истории случаем, когда морской дрон успешно атаковал воздушные объекты.