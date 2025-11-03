"ASN-301: китайський “рой глуші” для полювання на радари"

3 ноября 2025, 12:15

Китай показово запустив пакети барражувальних боєприпасів ASN-301 по шість одиниць — і це не черговий стенд, а демонстрація готовності до серійного SEAD у виконанні рою.

По суті, ASN-301 — це антирадарний “камікадзе” з комбінованим наведенням: радіопеленгатор зводить до зони, візуальний канал уточнює ціль, а волоконний канал ріже вразливість до РЕБ на фінальному етапі.Залповий пуск із мобільних пакетів дає тактичний ефект «накриття сектора»: один дрон тримає радар “увімкненим”, інші заходять з флангів і висоти, змушуючи операторів або приймати бій, або гасити антену й сліпнути. Ключове — можливість короткого зависання для вичікування вікна, коли станція знову розкриється під потреби вогневих підрозділів чи винищувачів.Ефект рою тримається на мережевому управлінні, актуальному цілевказанні й логістиці пускових: без густої розвідмережі та ретрансляції це ризик перетворити дорогий залп на “розвідку боєм”. Вразливість до хибних випромінювачів, мобільних РЛС з коротким циклом роботи, багаторазові зміни позицій — усе це швидко з’їдає точність і підвищує відсоток ударів “по приманці”. А оптоволоконна корекція вирішує РЕБ, але обмежує маневр і дальність керування — не кожен профіль місцевості дозволяє.Фінально: залповий ASN-301 — це не “чарівна паличка”, але дуже тверезий крок до дешевої, серійної деактивації радарів у темпі мережевої війни. Хто навчиться примушувати чужі РЛС працювати “за розкладом рою”, той і диктуватиме повітряну геометрію бою — допоки ППО не стане таким же розподіленим, мобільним і підступним, як самі дрони.