Що буде з українцями в Нідерландах після березня 2027 року?

Уряд Нідерландів оприлюднив перші рішення щодо життя українців після завершення тимчасового захисту (TPD).
Частина інформації у медіа — перебільшена, тому зібрали тільки підтверджені факти.
TPD діє до 4 березня 2027 року
Статус зберігається. Ніяких додаткових дій від українців зараз не потрібно.
Перехідний дозвіл на до 3 років
Після завершення TPD планують запровадити transition permit для тих, хто перебував під тимчасовим захистом.
Детальні умови та права оголосять навесні 2026 року.
Медична страховка — перехід на звичайні правила
Після 2027 року працюючі українці мають оформити стандартну голландську страховку (zorgverzekering).
Люди без доходу зможуть просити соціальну допомогу на її покриття.
Житло та соцвиплати — стандартна система
Після 2027 року діятиме загальна схема bijstand — із типовими перевірками доходів та активів.
Навчання: пільги НЕ гарантовані
Автоматичного зниженого тарифу (wettelijk collegegeld) для всіх українців після 2027 року не передбачено.