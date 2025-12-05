Що буде з українцями в Нідерландах після березня 2027 року?

5 декабря 2025, 9:45

Уряд Нідерландів оприлюднив перші рішення щодо життя українців після завершення тимчасового захисту (TPD).

TPD діє до 4 березня 2027 року

Частина інформації у медіа — перебільшена, тому зібрали тільки підтверджені факти.

Статус зберігається. Ніяких додаткових дій від українців зараз не потрібно.



Перехідний дозвіл на до 3 років

Після завершення TPD планують запровадити transition permit для тих, хто перебував під тимчасовим захистом.

Детальні умови та права оголосять навесні 2026 року.



Медична страховка — перехід на звичайні правила

Після 2027 року працюючі українці мають оформити стандартну голландську страховку (zorgverzekering).

Люди без доходу зможуть просити соціальну допомогу на її покриття.



Житло та соцвиплати — стандартна система

Після 2027 року діятиме загальна схема bijstand — із типовими перевірками доходів та активів.



Навчання: пільги НЕ гарантовані

Автоматичного зниженого тарифу (wettelijk collegegeld) для всіх українців після 2027 року не передбачено.