"Транспортний безвіз" Україна–ЄС продовжено до березня 2027 року

26 сентября 2025, 12:45

Україна та Європейська Комісія домовилися подовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців.

Це означає, що українським та європейським перевізникам не потрібні спеціальні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень щонайменше до весни 2027 року.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба зазначив:«Стабільні вантажні перевезення з ЄС — це основа економічної стійкості України. Автотранспортом ми експортуємо більшість товарів із доданою вартістю, що формує значну частину доходів бюджету. За час дії Угоди торгівля з ЄС автомобільним транспортом зросла майже на 55%».Продовження «транспортного безвізу» — це додатковий імпульс для української економіки та ще один крок до глибшої інтеграції з ЄС.