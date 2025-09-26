ГлавнаяНовости
26 сентября 2025, 12:45

"Транспортний безвіз" Україна–ЄС продовжено до березня 2027 року

Україна та Європейська Комісія домовилися подовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців.

Це означає, що українським та європейським перевізникам не потрібні спеціальні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень щонайменше до весни 2027 року.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба зазначив:

«Стабільні вантажні перевезення з ЄС — це основа економічної стійкості України. Автотранспортом ми експортуємо більшість товарів із доданою вартістю, що формує значну частину доходів бюджету. За час дії Угоди торгівля з ЄС автомобільним транспортом зросла майже на 55%».

Продовження «транспортного безвізу» — це додатковий імпульс для української економіки та ще один крок до глибшої інтеграції з ЄС.
