Модуль Teltonika ALL-CAN300

30 октября 2022, 18:01

Teltonika ALL-CAN300 - пристрій, що служить для зчитування показників шини CAN (Car Area Network) з легкових, вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарського і спеціального транспорту.

ALL-CAN300 сумісний більш, ніж з 1500 моделей транспортних засобів, і зчитує більше 100 параметрів транспортного засобу.

Підтримувані дані

Індикатор запалювання

Пробіг автомобіля

Швидкість ТЗ

Загальний витрата палива

Рівень палива

Позиція педалі акселерометра

Температура двигуна

Робота двигуна

Термін служби двигуна

Сигнал тривоги

Ремінь безпеки водія

Ремінь безпеки пасажирів

Парковка

Стан подушки безпеки

Перевірка несправності двигуна

Попередження про низький рівень палива

Рівень/тиск масла

Індикація стану задньої лівої двері



Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount