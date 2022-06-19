Прогресивний модуль для авто - Teltonika LV-CAN200

19 июня 2022, 17:58

Цей пристрій слугує для зчитування показників шини CAN (Car Area Network) з легкових, вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарського і спеціального транспорту.

Розробка відомого литовського виробника Teltonika LV-CAN200 є додатковим датчиком, що підключається до електронного бортового комп'ютера автомобіля. Простий в реалізації, не вимагає великих витрат в процесі експлуатації. Щоб уникнути втрати сигналу, застосовується штатний CAN-порт.

Пристрій здатний зчитувати велику кількість інформації, а саме:пройдену транспортним засобом відстань;витрачену в рамках однієї сесії кількість палива;дані про рівень палива, що надаються в режимі реального часу;швидкість, з якою в даний момент рухається автомобіль;обороти двигуна;температуру силового агрегату;встановлену в даний момент позицію педалі газу.