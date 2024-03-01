З міського бюджету Чернівців закуплять техніку для воїнів

Йдеться про 82 квадрокоптери, мотовсюдихід, портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам та автомобільні шини.
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