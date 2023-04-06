США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів РФ

6 апреля 2023, 10:45

Йдеться про ряд рішень, які включатимуть в себе такі технології:

• Радіоелектронні системи зброї (REС) - перешкоджають нормальному функціонуванню дронів, змушуючи їх повертатися на базу або змінювати маршрут.• Системи захоплення дронів - використовують спеціальні дрони-хижаки або сітки для фізичного захоплення ворожих безпілотників.• Кінетичні системи зброї - знищують дрони за допомогою ракет або стрілецької зброї з надточним керуванням.• Лазерні системи зброї - використовують високоенергетичні лазери для пошкодження або знищення ворожих дронів.