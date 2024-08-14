14 августа 2024, 12:15

Латвія передала Україні партію з 500 дронів, – міністр оборони Латвії

Загалом Латвія вже передала Збройним Силам України понад 2 500 дронів різних типів вартістю €4 млн.


Оцените новость:
  • 0 оценок