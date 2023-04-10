"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ понад 100 тисяч мінометних снарядів

10 апреля 2023, 11:45

"Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм та вже поставила Збройним Силам України понад 100 тисяч одиниць, - повідомив гендиректор компанії Владислав Бельбас.

"Українська бронетехніка" вперше в Україні використала натівських підхід та виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл.Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності. На сьогодні це єдиний український мінометний постріл, який виробляється вітчизняним ВПК", - пояснив гендиректор компанії Владислав Бельбас.На даний момент "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску таких потрібних для Сил оброни боєприпасів, - запевнив Бельбас.