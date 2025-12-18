"Українська бронетехніка" розвиває важкі наземні роботизовані комплекси

18 декабря 2025, 9:45

Наприкінці листопада «Українська бронетехніка" провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем "Таврія-12,7".

Детально про розвиток лінійки НРК «Protector» розказав Генеральний директор підприємства Владислав Бельбас в інтервʼю Цензор.нет«Protector з бойовим модулем – це одна з модифікацій цього НРК. Узагалі він розроблявся нами на запит СБС, як важкий безпілотний логістичний комплекс.

Радіус його дії – понад 10 км, що дає можливість керувати ним із безпечної зони. Наш комплекс – це тонна вантажопідйомності, що робить його доволі унікальним, ледь не єдиним у своїй категорії. Однією із задач Protector може бути доставка інших, менших, НРК ближче до лінії бойового зіткнення для виконання спеціальних задач. Окрім того, на нього можна встановлювати контр-БпЛА системи лазерної дії, кулеметні дистанційно керовані бойові модулі, інші безпілотники, наприклад, інтерсептори».

Пояснює Бельбас і перевагу Protector у дальності передачі даних - каналі звʼязку: «У ньому використовуються три дублюючі типи звʼязку. Це якраз і є його сильна сторона, яка робить його унікальним»