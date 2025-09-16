VATAG — наземний роботизований комплекс з бойовим та логістичним функціоналом

16 сентября 2025, 11:45

Представлено наземний роботизований комплекс у сегменті важкої робототехніки — VATAG.

Платформа транспортує >2 т вантажу, оснащена гібридною силовою установкою для тривалої автономності та працює з інтегрованими системами штучного інтелекту (ШІ), технологіями машинного навчання, які вже сьогодні забезпечують автономні функції навігації та управління місіями. VATAG виконує повний

спектр завдань — від логістики та інженерних робіт до повноцінної участі у бойових операціях, включно з інтеграцією та транспортуванням озброєння.





Ключова мета VATAG — збереження життя завдяки передачі ризикових процесів роботизованим системам. Платформа створює фундамент екосистеми H-UGV із глибокою інтеграцією ШІ, орієнтованою на автономність, живучість у складному середовищі та інтероперабельність із наявними засобами.

Поточні можливості (доступно вже сьогодні)

• Гібридна силова установка: високий ККД палива, режим тиші (електрохід без генератора) для прихованих дій.

• Енергоплатформа: робота як мобільний павербанк підрозділу для підтримки логістики та польових задач.

• Бойові можливості: інтеграція озброєння та універсальних бойових модулів (стаціонарні та мобільні установки).

• Зв’язок і РЕБ-стійкість: багатоканальні резервуючі системи зв’язку з автоматичним вибором оптимального каналу для безперервної телеметрії та управління в умовах активного РЕБ.

• Автономна навігація без GPS з автоматичним вибором маршруту, оминанням перешкод і режимом конвою — вже реалізована як допоміжна функція та

перебуває у розвитку.

Архітектура й розвиток

VATAG — це екосистема, а не один виріб: наземний роботизований комплекс, універсальний бойовий модуль 25 мм власної розробки, а також програмно-апаратні рішення ШІ для подальшого підвищення автономності (від навігаційних задач до елементів поведінкового ухвалення рішень на полі бою). Дорожня карта розвитку передбачає розширення корисного навантаження, інтероперабельності та масштабованість під різні сценарії місій.

Виробництво та масштабування

VATAG реалізовано як окремий проект міжнародноі компанії з 11 річним досвідом в сфері робототехніки та технологій дронів.

Компанія-розробник має виробничу базу й компетенції для масового серійного виробництва, що забезпечує готовність до швидкого розгортання та локалізації

компонентів залежно від вимог замовника.