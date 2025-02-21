У Варшаві відкрили Лабораторію соціальних інновацій

21 февраля 2025, 9:45

Варшава запустила новий центр для мешканців міста – Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia" розташований у районі Praga-Północ. Простір створений для освітніх, спортивних та соціальних ініціатив.

Що цікавого можна знайти:

У "Synergia" доступні безкоштовні курси програмування, робототехніки та 3D-друку, майстерні зі створення наукових проектів та Kindloteka з планшетами та роботами.



Також відкрито спортивну зону, де проходять тренування з айкідо та тайцзи.



На нижньому поверсі обладнано сімейну зону та клуб-кафе, де можна проводити заходи. Центр створений на запит місцевих жителів і відкритий для всіх варшав'ян.