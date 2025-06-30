Bolt запускає навчання домедичної допомоги для водіїв-партнерів

30 июня 2025, 15:45

Компанія Bolt запускає довготривалу ініціативу: курси домедичної допомоги для водіїв-партнерів сервісу. Пілотний проєкт стартував у Києві, участь прийняли 50 активних водіїв.

Компанія планує й надалі розвивати цей напрям. Проєкт реалізується за підтримки Bolt Urban Fund у межах ширшої стратегії з безпеки користувачів платформи.

Навчання тривало два дні — по 6 годин активних тренінгів, під час яких учасники опанували теоретичну частину з надання першої допомоги та попрактикувалися у виконанні ключових навичок: накладання турнікета, проведення непрямого масажу серця, дій у разі непритомності, а також послідовності дій при ДТП. Після завершення курсу всі водії отримали аптечки для авто та турнікети. Навчання проводить спеціалізована організація “Спільники”.«Безпека наших пасажирів і водіїв — наш пріоритет. Ми розуміємо, що в умовах, коли щороку на дорогах України трапляються тисячі аварій, а воєнна реальність створює додаткові загрози, кожен повинен знати, як правильно надати домедичну допомогу. Запроваджуючи ці курси, Bolt прагне дати нашим водіям впевненість і знання, які можуть врятувати життя у найкритичніший момент», — коментує генеральний менеджер компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.Це навчання — частина комплексного підходу компанії Bolt до підвищення безпеки. У межах глобальної стратегії Bolt виділить 100 мільйонів євро протягом трьох років на розробку продуктів, підтримку клієнтів, підвищення обізнаності про функції безпеки та масштабування профілактичних заходів для запобігання інцидентам.