Bolt, Uklon та Uber можуть зобов’язати перевіряти водіїв на судимості, — ЗМІ

10 июня 2026, 15:15

Після ухвалення закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах Мінрозвитку планує просувати реформу ринку таксі.



Зокрема, платформи Bolt, Uklon та Uber можуть зобов’язати перевіряти водіїв на наявність судимостей, штрафів, чинного водійського посвідчення та інших необхідних документів перед допуском до роботи.