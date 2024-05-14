До Києва вранці прибув Держсекретар США Ентоні

14 мая 2024, 10:45

Приїзд Блінкена в Україну став першим візитом американського високопосадовця після ухвалення Конгресом США пакету військової допомоги на суму 61 млрд доларів.

За словами посадовця, артилерія, ракети великої дальності та боєприпаси для ППО вже надходять до українських військ.«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти, як надаватиметься наша додаткова допомога, сприяти (українцям - ред.) у посиленні оборони й дати їм можливість дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою», – сказав посадовець.