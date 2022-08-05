США запровадили нові санкції проти РФ в сфері оборонної промисловості

5 августа 2022, 9:15

Про це йдеться в заяві Державного секретаря Ентоні Блінкена, яка розміщена на сайті Посольства США в Україні.

В санкційному списку 24 російські установи, пов’язані з обороною та технологіями, що призведе до подальшої ізоляції оборонної та високотехнологічної промисловості росії.Державний департамент США додав до санкційного переліку російських олігархів, представників еліти, державні організації та нелегітимні органи влади. Також в списку акціонерна компанія «Державна транспортна лізингова компанія» та чотири її дочірні підприємства.