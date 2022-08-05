США запровадили нові санкції проти РФ в сфері оборонної промисловості

Про це йдеться в заяві Державного секретаря Ентоні Блінкена, яка розміщена на сайті Посольства США в Україні.
В санкційному списку 24 російські установи, пов’язані з обороною та технологіями, що призведе до подальшої ізоляції оборонної та високотехнологічної промисловості росії.
Державний департамент США додав до санкційного переліку російських олігархів, представників еліти, державні організації та нелегітимні органи влади. Також в списку акціонерна компанія «Державна транспортна лізингова компанія» та чотири її дочірні підприємства.